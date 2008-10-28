Люди Лужкова їдуть до Севастополя заради російської мови

29-31 жовтня в Севастополі планується проведення Міжнародної конференції «Русский язык как язык межнационального общения».

Конференція проводиться за ініціативою Регіональної татарської національно-культурної автономії Москви за підтримки московської мерії.

Розпорядження московського уряду про підтримку ініціативи проведення конференції підписав днями мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.

Конференція проводиться в цілях підвищення підтримання співвітчизників за кордоном, вироблення і реалізації комплексу ефективних заходів, сприяючих підтримці єдиного інформаційно-культурного простору країн СНД, реалізації прав співвітчизників на збереження і розвиток російської мови.

Зокрема, розпорядження Ю.ЛУЖКОВА передбачає відрядження до Севастополя з 29 по 31 жовтня делегації Москви (у її складі - представники різних комітетів і департаментів, вчені, артисти).