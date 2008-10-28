Луценко доручив провести перевірку зловживань проти кримських селян

Міністерство внутрішніх справ України доручило кримській міліції провести перевірку інформації про можливі зловживання з боку керівництва агрофірми «Крим».

Про це говориться у відповіді глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА на депутатський запит народного депутата Леоніда ГРАЧА, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

Як повідомлялося, в Бахчисарайскому районі Криму вже декілька років існує конфлікт між жителями сіл Піщане, Віліно і Берегове і агрофірмою «Крим». Селяни заявляють, що агрофірма хоче відібрати у них земельні паї, які вони одержали після розвалу колгоспу, а пізніше віддали в тимчасове користування агрофірмі. Судові тяжби між пайовиками і керівництвом агрофірми тривають вже кілька років.

30 вересня Л.ГРАЧ направив депутатські звернення на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і глави МВД Ю.ЛУЦЕНКА з проханням взяти під особистий контроль скаргу жителів Бахчисарайського району автономії і захистити їх від рейдерських дій з боку керівництва агрофірми.

У відповіді міністра, текст якого наводить прес-служба депутата, говориться, що на сьогодні Головним управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим за дорученням і під контролем Міністерства внутрішніх справ здійснюється перевірка інформації, викладеної у депутатському зверненні Л.ГРАЧА.

«У зв`язку зі значним обсягом роботи і обмеженим терміном її виконання зазначена перевірка на цей час не завершена, що не дає можливості ухвалити об`єктивне процесуальне рішення», - говориться у відповіді на депутатський запит.

Міністр пообіцяв про ухвалене за результатами перевірки процесуальне рішення проінформувати депутата додатково.