2,5 мільйони підроблених марок акцизного збору вилучили в Криму

2,5 млн. підроблених марок акцизного збору вилучили податківці в Сімферополі (Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, це «одна з найбільших за останні роки партій підроблених марок акцизного збору».

«Підроблені акцизні марки високої якості виготовляли в Туреччині та через Одесу надходили в Крим», - сказано в повідомленні.

Партія підроблених «акцизок» була закуплена в жителів Сімферополя та Сімферопольського району. Продавців підробок затримали в приміщенні орендованого складу одного з автотранспортних підприємств Сімферополя. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 216 Кримінального Кодексу України за фактом продажу незаконно виготовлених марок акцизного збору.

Оперативна розробка злочинної групи, до якої належали зокрема громадяни Туреччини, тривала близько півроку. До ділків було введено оперативного працівника податкової міліції.

«Економічний ефект проведеної операції – мільйони ніде не врахованих пляшок алкогольної продукції сумнівної якості не потрапили до споживача. Якби підроблений алкоголь надійшов у продаж, до бюджету не було б перераховано ані копійки акцизного збору, і збиток, завданий державі, обчислювався б мільйонами гривень», - додали в податковій.