Альпініста з РФ зняли зі скелі в Криму

24-річного альпініста з Москви, який не зміг самостійно спустися зі скелі поблизу міста Судак (Крим), врятували працівники гірського підрозділу МНС України.

Як повідомляє прес-служба МНС, альпініст під час сходження на гору Сокіл звернувся з мобільного по допомогу до МНСників.

На місце події прибули працівники Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС. Рятувальники із використанням спеціального спорядження зняли спортсмена зі скелі та доставили у безпечне місце.