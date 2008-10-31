Альпініста з РФ зняли зі скелі в Криму
12:28, 31 жовтня 2008Крым
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Москвич звернувся по допомогу
24-річного альпініста з Москви, який не зміг самостійно спустися зі скелі поблизу міста Судак (Крим), врятували працівники гірського підрозділу МНС України.
Як повідомляє прес-служба МНС, альпініст під час сходження на гору Сокіл звернувся з мобільного по допомогу до МНСників.
На місце події прибули працівники Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС. Рятувальники із використанням спеціального спорядження зняли спортсмена зі скелі та доставили у безпечне місце.
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