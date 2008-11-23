Погода на 24 - 28 листопада

24 листопада в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у західних, північних, східних областях невеликий сніг, в Криму мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в Криму від 1° морозу до 6° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу, повідомили в Укргідрометцентрі.

25-26 листопада - хмарно з проясненнями. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу, лише 25 листопада вночі в Україні, вдень у південній та східній частинах, а 26 листопада на півночі та заході переважно без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, 25 листопада, окрім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у південній, 26 листопада і у східній частині від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні та сході 7-12°, у Криму 13-18° тепла.

27-28 листопада - без істотних опадів, лише 27 листопада в Криму, а вночі і у східних областях та Приазов`ї невеликий сніг, на Південному узбережжі Криму невеликий дощ. Температура вночі 0-6° морозу, у південній частині місцями 0-3° тепла (на півдні Криму 1-6° тепла), вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні Одещині та в Криму 5-9° тепла.