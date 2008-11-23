Офіційний курс долара прив`яжуть до курсу на міжбанку

Національний банк України вніс зміни до положення про визначення офіційного курсу гривні до долара, прив`язавши його до курсу на міжбанківському ринку.

Відповідне рішення НБУ має набрати чинності з 28-го листопада 2008 року.

«До долара США - на рівні курсу, встановленого на міжбанківському валютному ринку України за результатами функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ, що склався за попередній робочий день», - йдеться у постанові.

Раніше офіційний курс визначався з урахуванням не лише котирувань на міжбанку, але й інтервенцій НБУ, курсових змін на міжнародних фінансових ринках та інших показників.

На завтра Національний банк встановив офіційний курс гривні на найвищій позначці за весь час її існування – 6,1717 за долар, знизивши його у порівнянні з курсом на 21 листопада на 2,9% (з 5,9988 гривні за 1 долар).