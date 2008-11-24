Севастополь і грузинське місто Поті уклали договір про співпрацю

Севастопольська міська державна адміністрація і мерія самоврядованого грузинського міста Поті підписали договір про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.

Як повідомляє відділ у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, документ підписаний у минулі вихідні в Севастополі.

Рішення про підписання договору було прийняте ще під час роботи 19-ї Асамблеї ”Міжнародного Чорноморського клубу”, що проходила в Севастополі 11-12 жовтня 2008 року.

Мер міста Поті Іван САГІНАДЗЕ під час церемонії підписання договору зазначив, що між Севастополем і Поті багато спільного, зокрема в тенденціях розвитку. Він заявив, що співпраця на регіональному рівні є одним з пріоритетів економічного розвитку Грузії, як і робота над створенням вільних економічних зон.

З боку Севастополя договір підписав голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

До складу грузинської делегації входили також почесний консул Грузії в АРК Ельгуджа КЕПУЛАДЗЕ, депутат парламенту Грузії Теймураз ЦУРЦУМІЯ і радник департаменту в європейських справах Міністерства закордонних справ Грузії Георгій БАСИЛАДЗЕ.