У Криму готують військових для служби у Косовому

Табірний збір з підготовки військовослужбовців національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” до виконання завдань у Косовому триває на базі окремої бригади берегової охорони Центру військ берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дислокуються в сімферопольсьскому смт. Перевальне.

Основними завданнями є удосконалення навичок володіння озброєнням та технікою у складі штатних екіпажів, підготовка до виконання ними своїх функціональних обов’язків щодо забезпечення миру у складі багатонаціональної тактичної групи “East” сил KFOR.

Як повідомляє прес-служба Управління Міноборони, підготовка командирів рот, взводів та сержантського складу миротворчого контингенту проходитиме у чотири етапи. Протягом трьох з половиною місяців військовослужбовці пройдуть курс індивідуальної підготовки, а також проведуть низку тактичних і тактико-спеціальних занять у складі штатних підрозділів (екіпажів). Крім того, майбутні миротворці проведуть бойові стрільби у складі відділень, взводів, а також відпрацюють елементи злагодження в масштабі роти та батальйону.

До проведення занять в масштабі роти залучаються офіцери управління контингенту, а також офіцери штабу окремої бригади берегової охорони та начальники родів військ і служб з’єднання, які мають досвід участі в міжнародних миротворчих операціях та відповідну фахову підготовку.

Заняття і навчання з підрозділами будуть проходити як вдень, так і вночі, у навчальних класах та на об’єктах полігонів, у складі штатних екіпажів (розрахунків) з використанням штатно­го озброєння та техніки.

Для формування у військовослужбовців психологічної стійкості до змісту занять будуть вводитися елементи напруженості, раптовості, небезпеки та ризику.

З урахуванням заходів безпеки застосовуватимуться різні піротехнічні засоби імітації. Також, крім звичних фізичних занять, проводитимуться марш-кидки, тренування з подо­лання перешкод і рукопашного бою.

Військовослужбовці відпрацюють порядок оповіщення і управління підрозділами, передачу сиг­налів та коротких розпоряджень за стандартами провідних країн світу та НАТО.

Усі військовослужбовці пройдуть психологічне тестування щодо визначення нервово-психічної стійкості, комунікативних, організаторських та інтелектуальних здібностей.

Також під час проведення табірного збору командування планує підготувати резерв військовослужбовців Збройних Сил України, які будуть всебічно підготовлені до виконання завдань у складі миротворчих контингентів.