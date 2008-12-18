З2% жителів Криму схильні до сепаратизму

32,4% жителів АР Крим схильні до сепаратистських настроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати соціологічного дослідження “Суспільно-політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в АР Крим: стан, проблеми, шляхи вирішення”, проведеного Центром Разумкова спільно з Інститутом Європи Університету м. Базеля за підтримки Державного секретаріату з питань освіти і досліджень Швейцарської Конфедерації. Презентація зазначеного проекту відбулася сьогодні у Києві в рамках фахової дискусії “АР Крим сьогодні і завтра: територія ризику чи зона конфлікту?”.

Аналізуючи результати дослідження, директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зауважив, що питання бажаного статусу Криму для його жителів залишається відкритим.

“В підходах до його вирішення громадяни демонструють певну дезорієнтованість, подекуди підтримуючи взаємовиключні альтернативи”, - сказав Ю.ЯКИМЕНКО. Він заявив, що частка жителів півострова, які демонструють сепаратистські настрої, становить 32,4%.

Водночас Ю.ЯКИМЕНКО підкреслив, що частка тих, хто готовий особисто домагатися реалізації сепаратистських варіантів, є меншою і не перевершує чверті.

За даними опитування, 69% жителів Криму вважають, що пріоритетним напрямком зовнішньої політики України повинні бути відносини з Росією, 9% надавали перевагу країнам ЄС, 6,7% - іншим країнам СНД, 2,2% - із США. Відносини з Росією вважають пріоритетними переважна більшість росіян і більшість українців.

Переважна більшість - 78,6% - жителів Криму вважають за потрібне приєднання України до Союзу Росії та Білорусі. Підтримка вступу України до ЄС серед жителів Криму є відчутно нижчою – 25,9%. Вступ до ЄС підтримують близько половини - 48,3% - кримських татар, 30,6% українців і 19,5% росіян.

Вступ України в НАТО у 2008 році підтримали б 7,6% кримчан, не підтримали б – 77,7%. При цьому проти вступу до НАТО голосувала б абсолютна більшість росіян, переважна більшість українців та відносна більшість кримських татар.

У питанні ставлення до перспектив перебування російського Чорноморського флоту у Севастополі 69,9% кримчан зазначили, що термін дії угоди про базування флоту необхідно подовжити. 5,9% виступають за те, що після 2017 року слід вимагати виведення флоту, 2,4% - за дострокове скасування угоди.

“За подовження терміну перебування ЧФ на території України висловилася абсолютна більшість росіян і українців. Серед кримських татар немає домінуючої точки зору стосовно цього питання”, - зазначають аналітики Центру Разумкова.