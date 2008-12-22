США посилять свою присутність у Криму

Україна вітає намір Сполучених Штатів Америки започаткувати американську дипломатичну присутність (американський представницький офіс) у Сімферополі.

Про це йдеться в підписаній 19 грудня 2008 року у Вашингтоні Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, текст якої оприлюднено на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України. Хартію підписали глава МЗС України Володимир ОГРИЗКО і державний секретар США Кондоліза РАЙС.

У цьому рамковому документі сторони підкреслюють взаємне прагнення посилити двосторонні відносини в економічній, політичній, дипломатичній, культурній та безпековій сферах.

При цьому, як наголошується у Хартії, "підтримка суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й непорушності кордонів одне одного складає основу двосторонніх відносин".

Як вже повідомляв УНІАН, на брифінгу у Вашингтоні офіційний представник Держдепу США Шон МАККОРМАК заявив, що American Presence Post у Сімферополі не буде консульством. За його словами, представництво складатиметься лише з одного-двох дипломатів, які займатимуться "культурними обмінами, політичними доповідями тощо".

Американську дипломатичну присутність у Криму Ш.МАККОРМАК порівняв із американськими представництвами, які було відкрито за часів адміністрації Білла КЛІНТОНА у різних регіонах Франції, що допомогло владі США зрозуміти настрої населення у віддалених від столиці регіонах. Цей досвід був успішним, і США практикує відкриття таких представництв в інших країнах світу, зауважив він.

При цьому Ш.МАККОРМАК наголосив, що відкриття представництва не повинно розглядатися як американське втручання у російську сферу інтересів. Однак він не виключив, що деякі російські політики можуть розцінити цей крок США як провокацію.

Держдепартамент США не повідомляє, коли саме планується відкриття цього представництва.

Відкриття Представництва США у Криму посилить напруженість у регіоні, заявив УНІАН головний редактор інтернет-проекту "ФЛОТ2017" Дмитро ТИМЧУК.

"Останні дослідження Центру Разумкова засвідчили, що лише 7,6% жителів Криму підтримують вступ України в НАТО. А оскільки між НАТО і США в українському суспільстві переважно ставлять знак рівності, то посилення присутності Сполучених Штатів у Криму сприйматиметься більшістю необізнаних громадян як чергова "агресія НАТО". Відповідно, в регіоні слід очікувати певну протидію американській присутності. Це легко прогнозувати", - зазначив експерт.

Водночас, за словами Д.ТИМЧУКА, це відбувається на фоні зменшення присутності у Криму Росії. За його словами, йдеться про скорочення російського Чорноморського флоту, зменшення фінансової підтримки різних проросійських громадських і політичних рухів.

"Природно, це створить привід для заангажованих і куплених кримських політологів заявляти: "Росія відмовляється від ЧФ і Криму на користь США. Крим став розмінною картою російсько-американських відносинах через те, що НАТО не дало Україні ПДЧ, а Росія, у свою чергу, іде з Криму, і туди приходять американці", - сказав Д.ТИМЧУК. Хоча, наголосив експерт, насправді така інтерпретація подій навряд чи відповідає дійсності.

"Вважаю, що американці дещо поквапилися із таким рішенням, адже це, безперечно, викличе чималі політичні спекуляції та нагнітання ситуації", - констатував Д.ТИМЧУК.