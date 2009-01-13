Хто визнаний найкращим футболістом на планеті (версія ФІФА)

Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який одержав раніше звання кращого гравця року в клубному футболі європейської першості і "Золотий м`яч", був також названий кращим футболістом року на планеті за версією ФІФА.

Як повідомляється на сайті uefa.com, під час голосування в Цюріху 12 січня його кандидатуру потримали більшість тренерів і капітанів національних збірних з різних країн світу.

Друге місце дісталося форвардові "Барселони" Ліонелю Мессі, третє - нападаючому "Ліверпуля" і збірної Іспанії Фернандо Торресу.

Крім уболівальників, які мають право голосувати на сайті організації, важливу роль у виборах мають тренери і капітани національних збірних, відзначає Football.ua.

Від України в опитуванні брали участь Олексій Михайличенко і Андрій Шевченко. Трійка наставника нашої національної команди виглядає таким чином: Хаві, Ліонель Мессі, Андрій Аршавін.

Шевченко ж перше місце віддав Кріштіану Роналду, залишивши у нього за спиною Фернандо Торреса і Стівена Джеррарда.

Новий титул став для 23-річного К.Роналду третім у сезоні. У серпні він був визнаний УЄФА кращим футболістом року в клубному футболі Європи, а в грудні одержав "Золотий м`яч" як найсильніший гравець Європейського континенту.