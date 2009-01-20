Німецькі експерти приїхали до Криму для ідентифікації аахенських картин

Співробітники Suermondt-Ludwіg-Museum – музею німецького міста Аахен – прибули до Сімферополя, де зберігаються картини з «аахенської колекції», які в Німеччині вважали безслідно зниклими після Другої світової війни.

Мета візиту директора Suermondt-Ludwіg-Museum, реставратора і кількох співробітників німецького музею до Сімферопольського художнього музею – суто дослідницька: ідентифікація картин.

«Мова про повернення картин не йтиме, ми тут з дослідницькою метою. Наша мета – разом вивчити і подивитися картини. Ми готові запропонувати свою допомогу в питанні ідентифікації картин, оскільки не всі ще ідентифіковані», - сказав журналістам директор Suermondt-Ludwіg-Museum Петер ван ден БРІНК.

«Претензій немає, і немає якихось думок про повернення полотен (Німеччині). Йдеться про дослідження картин і про співпрацю двох музеїв», – заявила по телефону кореспондентові УНІАН завідувачка відділом науково-просвітницької роботи Сімферопольського художнього музею Ніна БОЯРСЬКА.

Делегація працюватиме в Сімферополі до 24 січня.

Як повідомлялося, для відновлення Сімферопольського художнього музею, що серйозно постраждав від фашистів в роки Другої світової війни, в 1953 році йому було передано 87 картин. Серед них, зокрема, опинилися картини з «аахенської колекції» (більш як 60 полотен). Полотна надійшли до сімферопольського музею з ялтинського музею, багато з них були в занедбаному стані (без рам, без підписів авторів), довелося проводити серйозну роботу з атрибуції картин.

Полотна виставили на 70-річчя сімферопольського музею - в 2007 році, було одержано офіційний дозвіл на їх експонування. Той факт, що в сімферопольському музеї є предмети так званого трофейного мистецтва, ніхто не приховував, говорять його співробітники.

Туристи з Німеччини побачили на одній з рам, що збереглися, запис з німецького музею і зв`язалися з аахенським музеєм, який вважав, що колекція загублена.

У ЗМІ з`явилася інформація, що Німеччина має намір просити повернути полотна. Сімферопольський музей зі свого боку заявив, що полотна є частиною українського музейного фонду і згідно із законом поверненню не підлягають. При цьому в музеї не виключили можливості угоди про тимчасову експозицію колишніх аахенських полотен в Німеччині за умови отримання державних гарантій їх повернення.

Інші ЗМІ повідомляли, що Німеччина не вимагає повернення картин, а в офіційній ноті Посольства ФРН до МЗС України міститься лише прохання надати можливість експертам Suermondt-Ludwіg-Museum оглянути колекцію, щоб підтвердити її ідентичність.