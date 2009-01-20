Низка організацій називає замовним звіт ТСК щодо Куніцина

Низка громадських організацій Севастополя відзначають «відверто замовним характер» звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради про діяльність голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхній спільній заяві з приводу відповідного звіту, з яким виступив у ВР 16 січня народний депутат Іван ВЕРНИДУБОВ (Партія регіонів), який очолює ТСК з питань з`ясування обставин про порушення Конституції і законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією і Севастопольською міською радою.

За словами авторів заяви, «абсолютно очевидно, що цей “звіт”, який вражає тенденційністю і політичною заангажованістю, має відверто замовлений характер, не залишаючи сумнівів щодо мети цього політичного шоу - в непростий для країни момент здійснити дискредитацію інститутів державної влади в Севастополі, спробувавши похитнути політичну стабільність у регіоні».

«Висловлюючи підтримку голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ, віддаючи належне тим позитивним перетворенням, які здійснюються під його керівництвом у нашому місті впродовж останніх років», автори заяви закликали «всі здорові патріотичні сили міста об`єднатися навколо Сергія КУНІЦИНА і не дозволити місцевим і київським політичним авантюристам і дрібним провокаторам продовжувати здійснювати підрив авторитету інститутів державної влади і політичної стабільності в Севастопольському регіоні».

Заяву підписали лідери громадської організації «Чорноморський козацький округ Українського реєстрового козацтва», Севастопольської міської організації «Жінки за реформи», Севастопольського міського об`єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка», громадської організації «Ліга підприємців Севастополя», громадської організації «Сприяння розвитку Севастополя», Севастопольської міської організації Всеукраїнської громадської організації «Товариство українських офіцерів», Севастопольської міської організації міжнародного козацтва, громадської організації Молодіжний Центр «Волонтер».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада за результатами попереднього звіту вище названою ТСК, рекомендувала Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ виконати рішення Севастопольської міськради про висловлення недовіри голові Севастопольської міськдержадміністрації С.КУНІЦИНУ.