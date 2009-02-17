У Криму «замінували» школу

У кримському місті Білогорськ напередодні евакуювали учнів і персонал школи-гімназії №1 після надходження дзвінка про замінування навчального закладу.

Виклик про те, що в школі закладено бомбу, виявився даремним, повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

На місці події працювали працівники Служби безпеки України, міліція, а також кінологи та медики.

Працівники білогорських райвідділів МВС і СБУ знайшли власника мобільного телефона, з якого надійшла інформація про замінування навчального закладу, – учня 11-го класу школи №1, 1992 року народження.

За даним фактом триває розслідування.