Кримським випускникам тести українською мовою не під силу

Верховна Рада АРК своїм рішенням затвердила використання при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Криму мов навчання згідно з волевиявленням випускників.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення з метою забезпечення організованого проведення ЗНО учбових досягнень випускників кримських загальноосвітніх закладів було ухвалене на сьогоднішньому засіданні ВР АРК, за це рішення проголосували 83 депутати.

Крім того, кримський парламент прийняв відповідне звернення до Кабінету Міністрів України, в якому зазначається, що в 2008 році для участі у ЗНО в Криму реєструвалися 23 тис. 538 чоловік, з них 98% виявили бажання проходити тестування російською мовою – мовою навчання в загальноосвітніх учбових закладах.

“В Автономній Республіці Крим функціонують загальноосвітні учбові заклади з російською, кримськотатарською, українською мовами навчання, в яких учні вивчають українську мову як державну, а також рідні мови – російську, кримськотатарську, новогрецьку, вірменську та інші. Виконання українською мовою тестових завдань з математики, фізики, хімії, історії України, біології, географії, враховуючи специфіку термінології, викличе значні труднощі у учнів, які вивчають ці предмети мовами національних меншин", - йдеться у зверненні. Кримські депутати вважають, що проведення ЗНО мовою за вибором учнів на термін 2008-2009 років, як визначило Міністерство освіти і науки України, не вирішує проблеми в цілому, тому право учнів на вибір мови при проведенні ЗНО має бути закріплене нормативними документами без обмеження терміну.

Крім того, серйозними організаційними проблемами при проведенні оцінювання в Криму стали відсутність у місцевих бюджетах коштів на фінансування підвезення учасників ЗНО і вчителів, що супроводжують їх, використання додатків українською мовою до тестів російською мовою, проведення ЗНО впродовж навчального року, що утруднює здійснення учбово-виховного процесу. В зв`язку з цим кримські депутати у своєму зверненні наголошують на необхідності передбачити цільові кошти місцевим бюджетам на фінансування підвезення учасників тестування, оплату витрат на відрядження педагогів, що супроводжують їх, а також створити рівні умови для осіб, що проходять ЗНО, незалежно від мови навчання, зокрема підготувавши якісний переклад всіх тестових завдань мовами національних меншин.