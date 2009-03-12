У списку Forbes четверо громадян України

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс знову на чолі списку найбагатших людей планети, який щороку складає журнал Forbes.

За підрахунками Forbes, капітал Гейтса цього року склав 40 мільярдів доларів, що на 18 мільярдів менше, ніж результат, зафіксований роком раніше.

На друге місце в списку спустився №1 минулого року - американський фінансист Воррен Баффет, чий доробок зменшився на 25 мільярдів доларів і склав за підсумками року 37 мільярдів.

Замикає трійку найбагатших людей планети мексиканський медіамагнат Карлос Слім із 35 мільярдами доларів.

Більше за все мільярдерів, як випливає із списку Forbes, було зареєстровано в Нью-Йорку - 55 чоловік. Торік, нагадує Лента.ру, перше місце за цим показником дісталося Москві, де тоді жили 74 мільярдери – тепер залишилося 27.

Найбільш “рейтинговий” мільярдер в Україні – Віктор Пінчук. 2,6 мільярда ставлять його на 246 сходинку (торік було 5 млрд. і 203-е місце). У Рината Ахметова, за даними американського журналу, від торішніх 7,3 млрд. залишилося 1,8 (397-е місце), у Ігоря Коломойського від 4,2 – 1,2, у Геннадія Боголюбова від 4,0 – 1,1 мільярд доларів (місця в шостій і сьомій сотні).