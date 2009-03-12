Москва почала готуватись до виведення ЧФ РФ з Криму?

Офіційна Москва вже розпочала готуватись до виведення Чорноморського флоту з Криму. Таку думку висловив провідний спеціаліст Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ в інтерв`ю Німецькій хвилі

Зокрема, за його словами, російським урядом виділено значні кошти та розпочато роботи з поглиблення дна Новоросійської бухти як місця нової дислокації військових кораблів.

О.ПАЛІЙ вважає, що залишати і надалі флот в Криму Росії, зрештою, невигідно. За його словами, представники НАТО неодноразово наголошували, що базування флоту не зашкодить інтеграції України в Альянс. Натомість Київ після 2017 року здатен висунути вкрай обтяжливі для держбюджету Росії умови оренди української території.

Також, на думку експерта, заяву спікера Ради Федерації Росії Сергія МИРОНОВА, що російський Чорноморський флот має залишитися в Криму й після 2017 року, не варто розглядати занадто серйозно.

«Це позиція політиків навіть не другого, а третього і четвертого ешелону, якими є представники нинішнього російського парламенту, в річищі тієї антиукраїнської інформаційної кампанії, що маніпулює різноманітними міфами», - зазначив О.ПАЛІЙ.