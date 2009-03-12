Чи готові українці вийти на вулиці

Переважна більшість громадян України вважають, що події в державі розвиваються у неправильному напрямі, відчули на собі вплив економічної кризи, в результаті чого протестні настрої в суспільстві зросли майже вдвічі у порівнянні з груднем 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив директор соціологічної служби Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Андрій БИЧЕНКО, оприлюднюючи на прес-конференції у Києві результати опитування думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в державі.

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що лише 4% респондентів вважають, що ситуація в Україні розвивається у правильному напрямі. Натомість 85,3% опитаних дотримуються протилежної думки. Ці показники, за словами експерта, не змінилися з грудня минулого року, і з одного боку є добрими, бо свідчать хоча б про якусь стабільність, а з другого – поганими, тому що стабілізувалися на дуже низькому рівні.

Дуже незначну підтримку опитані висловили центральним органам влади. Так, роботу уряду не підтримують 63,7% опитаних, Верховної Ради - 70,3%, Президента - 72,7% і Нацбанку - 74,9%. Найвищий рівень повної підтримки люди надали діяльності уряду (2,2% респондентів), трохи менше – Президенту (2%), зовсім мало – Нацбанку (0,9%) і найменше – Верховній Раді (0,6%).

Переважна більшість опитаних (83,2%) також підтвердили, що економічна криза торкнулася їх особисто, в той час як у грудні 2008 року таких було майже на 10% менше (73,8%). Серед наслідків, що найбільше вплинули на їхнє життя, респонденти назвали зростання цін і тарифів (68,5% усіх опитаних), зниження рівня доходів (44,8%), зменшення впевненості у завтрашньому дні (43,7%) та погіршення якості харчування (39,4%).

Як наслідок, майже вдвічі, з грудня минулого року, зросла кількість респондентів, готових взяти участь в акціях протесту. Зокрема, хоча б в одній із законних форм протесту (мітинги, демонстрації, страйки тощо) - 42,2% (у грудні – 26,6% опитаних), хоча б в одній із незаконних форм протесту (несанкціоновані мітинги, блокування руху транспорту тощо) - 23,8% (у грудні - 17,5%).

Натомість не схильні брати участі в жодній із форм протесту 46,8% опитаних (у грудні - 58,6%).

Опитування думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в державі проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 27 лютого по 5 березня. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у 129 населених пунктах всіх областей та АР Крим. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.