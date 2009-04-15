Школярів годували якоюсь гидотою

В Алушті ділок продавав школярам їду, яка готувалася з порушенням санітарних норм.

Підприємця, діяльність якого ставила під загрозу здоров`я дітей, чекає покарання, передбачене Кримінальним кодексом.

"Підприємець поставив біля двох шкіл трейлери, в яких готував продукти і реалізовував школярам. Як з`ясували правоохоронці, свою діяльність він організував з порушенням санітарних норм, що могло спричинити масове захворювання дітей", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

Порушення при організації живлення школярів виявлені також в одному з учбових закладів Нижньогірського району автономії.