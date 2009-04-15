Школярів годували якоюсь гидотою
17:24, 15 квітня 2009Крым
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Ділка чекає покарання
В Алушті ділок продавав школярам їду, яка готувалася з порушенням санітарних норм.
Підприємця, діяльність якого ставила під загрозу здоров`я дітей, чекає покарання, передбачене Кримінальним кодексом.
"Підприємець поставив біля двох шкіл трейлери, в яких готував продукти і реалізовував школярам. Як з`ясували правоохоронці, свою діяльність він організував з порушенням санітарних норм, що могло спричинити масове захворювання дітей", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.
Порушення при організації живлення школярів виявлені також в одному з учбових закладів Нижньогірського району автономії.
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