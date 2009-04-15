Чи готовий флот України працювати за стандартами НАТО?

Екіпажі кораблів Військово-Морських Сил України пройдуть перевірку готовності до виконання покладених на них завдань за стандартами НАТО.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні до ВМС прибула з робочим візитом делегація фахівців з 19 країн-членів та партнерів НАТО.

Метою візиту іноземних військовослужбовців є відкриття 15-го курсу підготовки експертів з питань проведення оцінки 1-го рівня за стандартами НАТО в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей, а також проведення оцінки 1-го рівня за стандартами Альянсу фрегату “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27пр, корвету “Тернопіль” та великого десантного корабля “Костянтин Ольшанський”.

Планується, що у заходах також візьме участь санітарний літак Ан-26 “Віта” Повітряних Сил Збройних Сил України.

Під час оцінки екіпажі кораблів українського флоту вийдуть у море, де, зокрема, проведуть навчання з універсальної оборони, тактичного маневрування та передачі вантажу на ходу, тренування з організації буксирування пошкодженого корабля.

Також з екіпажами буде проведено корабельне навчання з радіаційного, біологічного та хімічного захисту.

Завершиться 15-й курс підготовки експертів з питань проведення оцінки 1-го рівня за стандартами НАТО 24 квітня.