«Нафтогаз» припинив газопостачання Титану і содового заводу

Сьогодні вранці НАК «Нафтогаз України» припинила подачу газу на ЗАТ «Кримський Титан» і АТ «Кримський содовий завод», які входять до складу керуючої компанії OstChem Holding AG.

Про це повідомили в прес-службі OstChem Ukraine.

Згідно з повідомленням, припинення газопостачання хімпідприємств «Нафтогаз України» мотивував неоплатою постачань природного газу в березні-квітні цього року.

«Проте в березні-квітні підприємства OstChem AG не здійснювали закупівель газу у сторонніх організацій. Газопостачання здійснювалося за рахунок підйому запасів природного газу, що належать підприємствам OstChem AG, з Глібовського підземного сховища газу, зокрема по заміщенню», – зазначили в прес-службі.

На думку компанії, ці дії проведені «Нафтогазом України» всупереч чинним договорам на постачання газу між підприємствами OstChem AG і ТОВ «Газпром збут Україна», а також незважаючи на проведену передоплату за травневі постачання газу.

OstChem AG звернулася в компетентні органи України, а також судові інстанції в Україні і за кордоном для захисту своїх законних інтересів.

OstChem AG також має намір звернутися в Антимонопольний комітет України з вимогою дати оцінку зловживанню НАК «Нафтогаз України» своїм положенням монопольного постачальника природного газу на території України.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Кримський Титан» – сучасне високотехнологічне підприємство, один з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і становить близько 70% від загальних обсягів виробництва.

50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан» належить OstChem Germany GMBH (Німеччина), дочірній компанії OstChem Holding AG. Контрольним пакетом у ЗАТ «Кримський Титан» володіє держава.

ВАТ ”Кримський содовий завод” (м. Красноперекопськ) є монополістом з випуску в Україні кальцинованої соди марки ”А”. Частка продукції Кримського содового заводу в загальному обсязі українського ринку становить 80%.

89,99% акцій ВАТ «Кримський содовий завод» належить OstChem Germany GMBH (Німеччина), дочірній компанії OstChem Holding AG.

Керуюча компанія OstChem Holding AG заснована у Відні (Австрія) в 2004 році. Входить до складу холдингу GROUPDF українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

На сьогодні OstChem Group володіє компаніями і підприємствами в Східній, Центральній Європі і Центральній Азії, включаючи Україну, Німеччину, Естонію, Росію, Швейцарію, Італію і Таджикистан.