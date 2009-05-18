Куніцин розгледів в ЄЦ елементи політичного волюнтаризму

Виключений минулого тижня з лав партії «Єдиний центр» голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що у керівництві ЄЦ почали проявлятися елементи політичного волюнтаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вiн заявив сьогодні на брифінгу в Севастополі.

«У кримську організацію партії сьогодні вступають люди, йде процес, будується нормальна організація. Нас влаштовують політичні принципи, тому що там немає радикалізму: вступ до будь-яких військово-політичних блоків тільки після загальнонаціонального референдуму, підтримка хартії про мови національних меншин, пошана до Конституції Криму тощо. А насправді почали проявлятися елементи політичного волюнтаризму», – сказав голова Севастопольської адміністрації.

Він заявив, що спокійно ставиться до виключення з партії.

На думку С.КУНІЦИНА, однією з основних причини його конфлікту з керівництвом партії стала позиція щодо виборів до парламенту АРК у березні наступного року. На ці вибори було вирішено йти у «Блоці Куніцина», а не у партійному блоці.

Він розповів про курйози, пов`язані з повідомленням про його виключення з ЄЦ: «Навирішували виключити мене з партії. Вивісили на сайт, а потім прочитали статут – і виявляється, що не може мене, заступника голови партії, виключити з партії президія. З`їзд може, або, як мінімум, політрада. Тому, увечері навирішували, а вранці з сайту зняли».

С.КУНІЦИН підкреслив, що парткерівництво хотіло його «провчити, повиховувати».