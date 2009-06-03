СБУ закликали розігнати кримських українофобів з російськими прапорами

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН просить Службу безпеки боротися з організаціями, які в Криму відкрито закликають до порушення територіальної цілісності держави.

«Українофобські організації Криму та Севастополя мають бути заборонені, а півострів має нарешті перетворитися з політичної «порохової діжки» на аполітичну курортну зону», - сказав він.

За словами представника УНП, у Криму «практично щотижня відбуваються антиукраїнські акції, автопробіги під російськими прапорами».

«Українська народна партія регулярно закликає владу законодавчо заборонити несанкціоноване використання символіки іноземних держав, що супроводжують більшість українофобських акцій у Криму, проте ні СБУ, ні інші органи влади так і не підтримали цю ініціативу», - цитує О.ФОМУШКІНА прес-служба УНП.