Кримські прикордонники затримали росіянина, який знаходився в розшуку

Кримські прикордонники затримали з підробленим паспортом 38-річного росіянина, який знаходився в розшуку, повідомили в прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

«Багато що вказувало на те, що документ підроблений, хоча чоловік доводив зворотне», - йдеться в повідомленні.

Громадянина затримали до з`ясування особи, прикордонники направили запит в Російську Федерацію. «З`ясувалося, що затриманий не той, за кого себе видає. Було встановлено, що підроблений паспорт він придбав у Москві з метою покинути Росію, оскільки знаходився в розшуку за споєння злочинів за статтями 105, 111, 112, 222 Кримінального кодексу РФ, а справжні документи були у його знайомої на батьківщині», - відзначила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління.

Керченський міський суд визнав громадянина Росії винним у порушенні державного кордону України. Йому призначено покарання у вигляді 850 грн. штрафу.

«Після оголошення рішення суду представники прокуратури України пред`явили росіянину звинувачення в кримінальних злочинах. Його взято під варту співробітниками міліції в залі суду», - йдеться у повідомленні.