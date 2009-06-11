Заступник голови однієї з селищних рад Криму погорів на хабарі

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито заступника голови однієї з селищних рад, котрий отримав від приватного підприємця 1,5 тис. грн. хабара.

Як повідомляє прес-служба МВС України, гроші чиновник вимагав за сприяння в наданні підприємцю місць для торговельної діяльності на території трьох санаторіїв.

Прокуратурою Ялти порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.