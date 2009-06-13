Яценюк купив кактуси політикам, які багато собі дозволяють

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за необхідне розв’язання соціальних проблем молоді найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Севастополі, де сьогодні бере участь у святкуванні 226-х роковин міста.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що якщо «проблеми не розв’язати в найближчій перспективі, в Україні так і не підвищиться народжуваність».

Він відзначив, що збільшення кількості населення країни до 50 млн. людей є одним з найважливіших завдань державної політики.

Під час святкування Дня міста він відвідав, зокрема, Парад сімейних пар, в якому взяли участь як молодята, які одружилися цього дня, так і ті, у кого весілля було 50 років тому.

Поздоровляючи молодят, А.ЯЦЕНЮК пожартував: «Тримайтеся, дорогі чоловіки, і тримайте їх, аби не втекли, дорогі жінки».

А.ЯЦЕНЮК кожній молодій парі подарував їх перший сімейний альбом і пообіцяв, що як тільки у них народиться по другій дитині – одразу приїде з цінними подарунками.

А.ЯЦЕНЮК придбав два кактуси з великими колючками «у подарунок двом українським політикам, які багато собі дозволяють», не назвавши при цьому їх прізвищ.