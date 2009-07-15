Росія готова ділити протоку

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що ствердження української сторони про те, що російська делегація відмовляється від переговорів з розмежування Керченської протоки, не відповідає дійсності.

Про це говориться в коментарі Департаменту інформації та преси МЗС Росії.

У МЗС РФ нагадали, що під час 31-го раунду переговорів, які відбулися 16-17 червня в Москві, детально обговорювалися позиції сторін, зокрема, з проблематики спільного використання Керченської протоки, включаючи її можливе розмежування.

«На жаль, українська делегація, як це вже мало місце під час переговорного раунду в червні 2006 року, відмовилася підписати проект підсумкового протоколу 31-го засідання, підготовлений російською делегацією як приймаючої сторони зустрічі в Москві», - говориться в коментарі.

У МЗС РФ відзначають, що делегаціям не вдалося домовитися про взаємоприйнятні формулювання для внесення до протоколу і в ході самих переговорів.

Проте, говориться в коментарі, російська сторона не вважає переговори перерваними і розраховує на їх продовження. На жовтень намічено зустріч експертів, а в листопаді відбудеться їх черговий раунд у Києві.

Російські дипломати зазначають, що прагнуть досягнення такого врегулювання з Азово-Керченсько-Чорноморської проблематики, яке відповідало б обопільним інтересам Росії і України.

У коментарі також говориться про те, що МЗС України вже не раз некоректно коментувало російсько-українські домовленості, пов`язані з державним кордоном між Росією і Україною і врегулюванням питань, що відносяться до суміжних морських просторів, як і хід переговорного процесу з Азово-Керченсько-Чорноморської проблематики.

У зв`язку з цим МЗС РФ звертає увагу на той факт, що питання проходження російсько-українського державного кордону регулюються двома договорами.

Договором про російсько-український державний кордон 2003 року передбачається, що державним кордоном між Російською Федерацією і Україною є лінія від точки стику державних кордонів Російської Федерації, України і Республіки Білорусь до точки, розташованої на березі Таганрозької затоки. «Будь-якої іншої лінії державного кордону, ні сухопутного, ні морського, цей договір не визначає», - говориться в коментарі.

У зазначеному договорі зафіксовано, що врегулювання питань, які відносяться до суміжних морських просторів, здійснюється за угодою між сторонами відповідно до міжнародного права.

У Договорі між Російською Федерацією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року міститься положення, що Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між сторонами. При цьому врегулювання питань, що відносяться до акваторії Керченської протоки, здійснюється також за угодою між сторонами.

«Таким чином, у зазначених діючих договорах між Російською Федерацією і Україною йдеться про те, що всі питання мають вирішуватися на основі двосторонньої угоди відповідно до міжнародного права. При цьому подібна угода можлива лише на взаємовигідній основі», - вважають у зовнішньополітичному відомстві Росії. .

Саме з цього виходить російська сторона в переговорному процесі з Україною за всіма аспектами даної проблеми, наголошується в коментарі МЗС РФ.