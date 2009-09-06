Діти у Джанкої отруїлися кефіром

Причиною масового отруєння вихованців восьми з дев`яти дитячих садків кримського міста Джанкой став кефір, привезений із молокозаводу Генічеська (Херсонська область).

«Тепер ми точно знаємо, що кефір був інфікований збудником дизентерії того ж самого виду, який було виділено від хворих (дітей)», - сказала на прес-конференції в Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, МУХАРСЬКА підкреслила, що кефір був єдиним продуктом, який перед вживанням дітьми не проходив термічну обробку. В зв`язку з цим підозри медиків із самого початку лягли саме на нього.

За її даними, Генічеський молокозавод було закрито в ніч на 4 вересня – тобто, після початку надходження дітей до лікарні Джанкоя. Наразі на заводі працюють фахівці, які з`ясовують, яким чином збудник інфекції міг потрапити в продукт.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров`я України Володимир ЮРЧЕНКО, цей завод працює близько десяти років, а продукцію в дитсадки Джанкоя він постачає, оскільки виграв тендер.

МУХАРСЬКА зазначила, що кефір із молокозаводу надходив не лише в Джанкой, але й в інші міста Криму та Херсонської області. Разом із тим, сказала вона, партії були невеликими, в даний час у інших регіонах спалахів захворювань не зафіксовано.

Генічеський молокозавод – невелике підприємство.

Перша дитина, яка отруїлася, потрапила до лікарні Джанкоя вранці 3 вересня. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. У місті працювала урядова комісія, що з`ясовувала причини події.