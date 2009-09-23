Росія зможе захистити Україну краще, ніж НАТО – депутат держдуми

Депутат Державної думи Росії Ілля ПОНОМАРЬОВ (фракція «Справедлива Росія») вважає, що сьогодні зарано ставити питання про виведення Чорноморського флоту РФ з території Криму.

«Я вважаю, що пройшло недостатньо часу, аби думати про конкретні механізми виходу чи збереження ЧФ РФ в Криму. Думаю, що ситуація ще тисячу разів може змінитися», - сказав ПОНОМАРЬОВ в коментарі УНІАН.

На його думку, збереження присутності ЧФ РФ у Криму відповідає інтересам і України, і Росії.

«Мені здається, що Росія і Україна - це братські країни. В умовах нормального керівництва з обох боків Росія зможе забезпечити безпеку Україні краще, ніж будь-яке НАТО», - сказав він. При цьому ПОНОМАРЬОВ додав, що в такій ситуації питання про виведення флоту взагалі не ставилося б.

«Зараз можуть бути складні відносини, які викликані особистими симпатіями і антипатіями конкретних політиків, але не думаю, що така ситуація триватиме довго. Рано чи пізно в обох країнах прийдуть до влади відповідальні політики, які розумітимуть, що переважна більшість наших країн, - за дружбу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи перед членами Ради зовнішніх відносин в Нью-Йорку, висловив сподівання, що Росія виведе Чорноморський флот з Криму до 28 травня 2017 року.