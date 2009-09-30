Міліція Криму не збирається стояти з кийками між народом і його слугами

Міліція не має наміру захищати керівництво Верховної Ради Криму від виборців, при цьому закликає Генеральну прокуратуру України розібратися, чому кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО «оточив себе охороною», про це сказано в заяві прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ в автономії.

Вранці 29 вересня перед початком позачергової сесії група людей перешкоджала спікеру автономії Анатолію ГРИЦЕНКУ увійти до будівлі ВР Криму. Виникла сутичка між прихильниками спікера і протестантами, внаслідок якої, за твердженням парламентаріїв, є потерпілі. Незважаючи на протидію, керівнику парламенту в оточенні охорони все-таки вдалося пройти в будівлю. На думку ГРИЦЕНКА, керівництво ГУ МВС в автономії дало команду «нечисленним працівникам міліції» не протидіяти «молодикам, які прийшли обкурені, п`яні, і не пускали депутатів до місця своєї роботи». Постраждалі під час сутички парламентарії обіцяли звернутися до генпрокуратури для оцінки дій правоохоронців.

У міліції зазначили, що кримські парламентарії не мають недоторканності, тому «кожен виборець має право зустрічатися зі своїм депутатом, зокрема головою Верховної Ради Криму». «Міліція не збирається стояти з кийками між народом і його слугами», - підкреслюється в заяві.

Главк МВС «нагадує поважаному слузі народу ГРИЦЕНКУ», що «міліція Криму нічого не винна йому і Верховній Раді Криму, а за створену особисто ним внутрішньопартійну і внутрішньофракційну боротьбу оцінку дадуть виборці в січні 2010 року».

Керівництво міліції Криму вважає, що генпрокуратурі слід розібратися, на якій підставі ГРИЦЕНКО «оточив себе охороною від виборців» і «за які гроші його охороняють, порушуючи Закон «Про державну охорону посадовців органів державної влади України». У статті 6 закону, зазначають у міліції, сказано, що в місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра країни, голови Конституційного Суду, першого заступника голови ВР, першого віце-прем`єр-міністра, міністра закордонних справ і генерального прокурора. «Посада голови Верховної Ради АР Крим у цьому законі відсутня. На якій підставі охороняється ГРИЦЕНКО і від кого, саме й повинна розібратися Генеральна прокуратура України», - заявили в міліції.

Міліція також просить ГРИЦЕНКА не лякати кримчан дестабілізацією суспільно-політичної ситуації з боку ГУ МВС України в Криму і сценарієм зриву президентських виборів.