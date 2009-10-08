Ющенку жаль втрачати начальника генштабу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядає питання відставки начальника Генерального штабу Збройних Сил країни Сергія КИРИЧЕНКА.

«Для мене важко ухвалювати це рішення (про відставку). Я розглядаю зараз це питання», - сказав ЮЩЕНКО журналістам у Криму після завершення тактичних навчань.

Президент зазначив, що розуміє мотиви, які спонукали КИРИЧЕНКА написати рапорт про відставку.

«Я ці мотиви приймаю, ці мотиви непрості», - сказав глава держави.

ЮЩЕНКО назвав КИРИЧЕНКА «військовим професіоналом», який зробив дуже багато для Збройних сил країни.

«Для мене великий жаль втрачати такого офіцера», - сказав він.

5 жовтня КИРИЧЕНКО подав рапорт на ім’я в.о. міністра оборони країни про звільнення з посади начальника Генштабу у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.