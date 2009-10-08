Ющенку жаль втрачати начальника генштабу
Але він розуміє «непрості» мотиви
Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядає питання відставки начальника Генерального штабу Збройних Сил країни Сергія КИРИЧЕНКА.
«Для мене важко ухвалювати це рішення (про відставку). Я розглядаю зараз це питання», - сказав ЮЩЕНКО журналістам у Криму після завершення тактичних навчань.
Президент зазначив, що розуміє мотиви, які спонукали КИРИЧЕНКА написати рапорт про відставку.
«Я ці мотиви приймаю, ці мотиви непрості», - сказав глава держави.
ЮЩЕНКО назвав КИРИЧЕНКА «військовим професіоналом», який зробив дуже багато для Збройних сил країни.
«Для мене великий жаль втрачати такого офіцера», - сказав він.
5 жовтня КИРИЧЕНКО подав рапорт на ім’я в.о. міністра оборони країни про звільнення з посади начальника Генштабу у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.