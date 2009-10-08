4% жителів Севастополя стоять на обліку в психлікарні

4% жителів Севастополя перебувають на обліку в психіатричній лікарні, при цьому на тлі інших регіонів України місто виглядає добре, заявив головний лікар міської психлікарні Георгій КАДОМЦЕВ в інтерв`ю державній регіональній телерадіокомпанії.

«У Севастополі є позитивна тенденція - зниження хворих з розумовою відсталістю. Тобто, почали народжуватися здоровіші діти», - сказав КАДОМЦЕВ.

Однак, додав він, «психічний стан здоров`я севастопольців нас не задовольняє жодною мірою»: «Досить сказати, що у нас на обліку перебуває 15 тисяч 245 хворих, це 4% населення міста. З них з приводу психічних захворювань - 9 тисяч 204 особи, дітей - 1 тисяча 256 (зокрема 120 дітей-інвалідів), підлітків - 380, інвалідів-дорослих - 1 тисяча 700 людей».

Крім того, як повідомив головний лікар,у наркологів міста на обліку перебуває більш як 6 тисяч осіб: «Причому з наркоманією - 1 тисяча 67, решта - хворі на алкоголізм. І це нас украй турбує. Це ще до нас потрапляють найбільш важкі випадки».

Разом з тим, відзначив КАДОМЦЕВ, «на тлі інших регіонів України Севастополь виглядає добре».

Коментуючи наведені нещодавно одним харківським ученим дані про те, що «в Севастополі найвища захворюваність на наркоманію», КАДОМЦЕВ відзначив: «Ми знаємо, у нас найвища захворюваність на алкогольні психози. П`ють однаково, наркотиків вживають однаково. У нас прекрасне виявлення. От за рахунок виявлення ми так виглядаємо на тлі інших регіонів».