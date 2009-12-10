Москаль став чистильником року

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ одержав звання ”Чистильник року”.

Журнал ”Кореспондент” у 2009-му, окрім основного вибору ”Особистість”, визначив ще 8 номінацій для тих політиків, які чинили найбільший вплив на події в країні.

Зокрема, номінації ”Мучениця року” удостоєно прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, ”Дракула року” - екс-депутата Верховної Ради Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, ”Чистильник року” - МОСКАЛЯ, повідомив у четвер на прес-конференції в УНІАН редактор відділу ”Країна” Андрій СМИРНОВ.

“Особистістю 2009 року” за версією журналу стали політики Анатолій ГРИЦЕНКО, Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК

”Цей вибір не варто сприймати буквально. Ми не ручаємося за професіоналізм, мораль і політичні цілі цих людей і тим більше не закликаємо голосувати за них. Швидше, це тріо варто сприймати як певний збірний образ, який відображає змінні настрої українців. Своїм вибором цього року ми констатуємо крайній ступінь втомленості українців від нинішніх політичних лідерів і наростаюче бажання змін”, - сказав головний редактор журналу Віталій СИЧ.

Оглядач Олександр ПАСХАВЕР повідомив, що номінації ”Спонсор року” удостоєно главу місії МВФ в Україні Джейлу ПАЗАРБАЗІОЛУ. ”Інвестором року” названо Ріната АХМЕТОВА за будівництво сучасного стадіону. Віктор ПІНЧУК одержав звання ”Євроінтегратора року”, - додав він.