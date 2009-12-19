Технічний університет Севастополя отримає наукові журнали СНД

Севастопольський національний технічний університет в 2010 році отримає безкоштовну передплату на електронні повнотекстові наукові журнали з технічних спеціальностях, що видаються російською мовою в СНД, повідомив прес-секретар правління Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць Співдружності Олександр КАЛУГІН.

За його словами, також таку можливість дістануть інші технічні вищі навчальні заклади з 9 країн СНД.

До комплекту для кожного ВНЗ входитиме 237 найменувань журналів, видаваних Російською академією наук, науково-дослідними центрами, вищими навчальними закладами, комерційними науковими видавництвами.

Зокрема, передплата включатиме видання за такими темами: автоматика і комп`ютерні технології, архітектура і будівництво, інженерія, інформаційні технології, машинобудування, металургія, механіка і технологія, приладобудування, радіотехніка і зв`язок, будівництво і архітектура, транспорт, фізика, хімічні технології, екологія і енергетика.

Доступ до журналів здійснюватиметься через Наукову електронну бібліотеку eLIBRARY.ru – найбільший російський інформаційний портал у галузі науки, технології, медицини і освіти.

2010 рік оголошено в СНД Роком науки та інновацій.