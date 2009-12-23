Ющенко: Крим — український
Кандидат у президенти про обіцянки, мову та Януковича...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає спекуляціями обіцянки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА зробити російську мову другою державною, передає кореспондент УНІАН.
«У мене запитання, Віктор Федорович: якщо ти переконаний, що це є відповіддю на твою політичну позицію, чому за 5 років найбільша фракція парламенту, плюс комуністи, плюс команда ЛИТВИНА, так і не поставили це питання у парламенті і не вирішили за 5 секунд?», - зазначив ЮЩЕНКО у Сімферополі під час зустрічі з представниками інтелігенції Криму.
Він поставив ще одне запитання до ЯНУКОВИЧА: чому тема другої державної мови виникає лише напередодні виборів.
ЮЩЕНКО висловив переконання, що «ЯНУКОВИЧ не є провідником цього питання і ніколи не буде».
Президент зауважив, що для становлення української держави має бути одна державна мова - українська, але він нічого не має проти, аби люди спілкувались у повсякденному житті російською, щоб знали багато інших мов.
«Переконаний, що рано чи пізно українці знайдуть спосіб бути українцями й обов’язково знатимуть державну мову», - зауважив ЮЩЕНКО.
У ході спілкування з інтелігенцією він підкреслив: для нього ніколи не стояло питання приналежності Криму.
«Крим - український», - наголосив ЮЩЕНКО.