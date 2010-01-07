У Криму знову роздали квартири

24 сім’ї отримали ордери на квартири в будинку в сакському селі Уютне в Криму.

Від імені уряду їх вручила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, повідомила прес-служба міністерства.

Більшість сімей чекали на квартири до 27 років.

Поіменні списки громадян були затверджені на засіданні Кабінету міністрів України.

„Програма придбання житла Державною іпотечною установою вирішує два важливих завдання - допомагає людям поліпшити свої житлові умови та підтримує будівельну галузь в період жорсткої фінансової кризи”, - сказала ДЕНІСОВА.

Незабаром 19 сімей отримають нове житло у Керчі.

3 січня прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО вручила жителям міста Судак ордери на 15 квартир.

Наприкінці грудня ДЕНІСОВА вручила 57 сімей ордери на квартири в Євпаторії.