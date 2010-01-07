У Криму знову роздали квартири
14:43, 07 січня 2010Крым
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На черзі - сім’ї з Керчі
|Тимошенко і Денісова
Від імені уряду їх вручила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, повідомила прес-служба міністерства.
Більшість сімей чекали на квартири до 27 років.
Поіменні списки громадян були затверджені на засіданні Кабінету міністрів України.
„Програма придбання житла Державною іпотечною установою вирішує два важливих завдання - допомагає людям поліпшити свої житлові умови та підтримує будівельну галузь в період жорсткої фінансової кризи”, - сказала ДЕНІСОВА.
Незабаром 19 сімей отримають нове житло у Керчі.
3 січня прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО вручила жителям міста Судак ордери на 15 квартир.
Наприкінці грудня ДЕНІСОВА вручила 57 сімей ордери на квартири в Євпаторії.
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