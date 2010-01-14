Компанія Фірташа заявляє про законність роботи на двох родовищах

«Кримський Титан» продовжує роботу на Іршанському і Вольногірському родовищах на законних підставах, йдеться в заяві компанії.

У документі наголошується, що наказ міністерства охорони довкілля про відкликання ліцензій на розробку родовищ у компанії припинено ухвалою суду.

«Більше того, згідно зі ст. 17 Закону України «Про оренду державної і комунальної власності» і ст. 73 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік», Мінпромполітики і Фонд держмайна зобов`язані автоматично продовжити договір оренди ГЗК із ЗАТ «Кримський Титан» ще на 2 роки», - заявляють на заводі.

Автори заяви стверджують, що держпідприємства Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат та Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, яким уряд має намір передати майно, існують тільки на папері.

«До статутного фонду цих підприємств внесені столи і комп`ютери. Фінансування підприємств бюджетом не передбачене. Таким чином, оборотні кошти для ведення господарської діяльності державних підприємств з видобутку ільменітових руд і виробництва продукції відсутні», - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що держава не має можливості видати ліцензії держпідприємствам «Іршанський ГЗК» і «Вольногірський ГМК», оскільки вони не мають обладнання для видобування корисних копалини, а також кваліфікованого для виконання таких робіт персоналу.

Майно комплексів Іршанського ГЗК і Вольногірського ГМК знаходиться під судовим арештом (описано судовими виконавцями і передано за актами на зберігання в ЗАТ «Кримський Титан»).

Таким чином, передача майна комплексів, стверджують на підприємстві, приведе до зупинення виробничих видобувних потужностей. Це також спричинить зупинення переробних потужностей ЗАТ «Кримський Титан» внаслідок дефіциту сировини.

«Зупинення видобувних потужностей Іршанського ГЗК і Вольногірського ГМК, а також переробних потужностей ЗАТ «Кримський Титан» приведе до втрати державою не тільки щорічних податкових відрахувань на суму близько 330 млн. гривень, а в результаті - втраті 10 тисяч робочих місць у свідомо депресивних регіонах», - йдеться в заяві.

Вольногірський ГМК і Іршанський ГЗК були передані в оренду терміном на п`ять років найбільшому виробникові двоокису титану в Україні ЗАТ «Кримський Титан» у вересні 2004 року. Термін їх оренди закінчився у вересні 2009 року. Хоча держава володіє 50% + 1 акцією в «Кримському Титані» через ДАК «Титан», оперативне управління підприємством здійснює власник 50% - 1 його акцій - OstChem Holding AG, що входить у Group DF Дмитра ФІРТАША.