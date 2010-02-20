Президент Росії розпорядився провести парад перемоги у Севастополі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав розпорядження про проведення за погодженням з Україною військового параду в Севастополі на ознаменування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомила прес-служба Кремля.

МЕДВЕДЄВ розпорядився провести 9 травня о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї та військової техніки у містах-героях - Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону і в Севастополі (за узгодженням з українською стороною).

Також паради із залученням зброї і військової техніки пройдуть у містах, яким присвоєно почесне звання Російської Федерації «Місто військової слави»: Астрахані, Владивостоці, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Читі та Хабаровську.

Містах, яким присвоєно звання «Місто військової слави» - Білогірську, Самарі, Сєвероморську, Улан-Уде, Уссурійську - пройде урочисте проходження військ гарнізонів.

Президент РФ доручив Міністерству оборони забезпечити підготовку і проведення військових парадів і урочистого проходження військ.

МЕДВЕДЄВ поклав відповідальність за організацію і проведення урочистих заходів, за запрошення, доставку, розміщення і участь у них ветеранів Великої Вітчизняної війни на вищі посадові особи (керівників найвищих виконавських органів державної влади) суб`єктів Російської Федерації і мерів (глав адміністрацій) міст.

Організація участі ветеранів у військовому параді на Красній площі в Москві і в урочистому прийнятті від імені президента РФ покладена на організаційний комітет з підготовки основних заходів, пов`язаних з святкуванням 65-річчя Перемоги.

Народний Рух України вимагає від президента і уряду держави відмовити російській стороні у проведенні в Севастополі параду до Дня Перемоги із залученням зброї та військової техніки.

Рух вважає, що МЕДВЕДЄВ, видавши розпорядження про проведення параду у низці російських міст і в українському Севастополі, «підкреслив своє зневажливе ставлення до нашої самостійної держави».

На думку членів НРУ, це не сприятиме конструктивним двостороннім відносинам і може призвести до посилення напруги в Криму.

Рух кваліфікує дії як «зазіхання з боку Росії на суверенітет нашої держави, зневаги до міжнародного права та нехтування умов тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».

Водночас організація закликає президента, уряд, міністерство оборони провести урочисте проходження українських військ у Севастополі.