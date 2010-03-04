Чи бачать українці загрозу демократії та свободі слова (опитування)

54,6% українців вважають, що свободі слова в Україні найближчим часом ніщо не загрожує, свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

На запитання «Чи існує загроза свободі слова в Україні?» відповідь «точно ні» дали 33,2% респондентів, «швидше ні» - 21,4%.

Побоюються загрози демократії і свободі слова найближчим часом понад третина опитаних (38,5%). З них відповідь «точно так» дали 22,1%, «швидше так» - 16,4%. Важко відповісти на запитання 6,9%.

Як відзначають експерти, значна частина респондентів - 62,1% - вважає, що Україні сьогодні потрібна демократична влада. З них близько третини опитаних - 36,8% - переконані, що влада має бути «точно демократична», а близько чверті - 25,3% - «швидше демократична».

Більше чверті українців - 28,1% - висловилися на користь авторитарної влади в країні. З них 13,2% респондентів вважають, що влада має бути «точно авторитарна», 14,9% - «швидше авторитарна». Важко відповісти на запитання 9,7%.

1-3 березня Інститутом Горшеніна було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.