Суд дозволив зробити нардепів доторканними

Конституційний суд дозволив обмежити недоторканність депутатів Верховної Ради України, передає УНІАН.

Недоторканність президента України не суперечить нормам Конституції.

Про це йдеться у рішенні КС в справі за зверненням парламенту про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 та 158 Основного закону законопроекту про внесення змін до Конституції України про гарантії недоторканості для окремих посадових осіб.

Законопроект, зокрема, пропононує скасувати в чинній редакції Конституції частину 1 статті 80, якою нардепам гарантується депутатська недоторканність. Суд вбачає, що вилучення цієї норми не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та є таким, що не суперечить частині 1 статті 157 Основного закону.

Крім того, в частині 2 статті 80 Конституції встановлено, що нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом пропонується вилучити цю норму. КС дійшов висновку, що вилучення з Конституції положення «за винятком відповідальності за образу чи наклеп» обмежує права і свободи людини і громадянина, що суперечить вимогам статті 157 Основного закону.

Також законопроект пропонує частину 3 статті 80 Конституції викласти в іншій редакції: «Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього». Зараз депутат не може бути без згоди ВР притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Суд дійшов висновку, що запропоновані зміни не суперечать вимогам статті 157 Основного закону.

Також законопроектом передбачається у статті 105 Конституції виключити частину 2, згідно з якою «за посягання на честь і гідність президента України винні особи притягуються до відповідальності на підставі закону». Водночас, згідно з висновком КС, запропоновані зміни можуть вплинути на обмеження прав і свобод людини і громадянина та суперечать вимогам Конституції, оскільки образа чи наклеп на президента можуть розглядатися не тільки як посягання на громадські права особи, яка перебуває на цьому посту, але й як прояв неповаги до української держави та її народу в цілому.