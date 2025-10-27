Обидві аварії сталися з інтервалом у півгодини.

Над Південно-Китайським морем впали і розбилися вертоліт MH-60R Sea Hawk і винищувач F/A-18F Super Hornet ВМС США. Про це йдеться в повідомленні Тихоокеанського флоту США у Facebook.

При цьому обидві аварії сталися з інтервалом у півгодини.

Так, згідно з повідомленням, 26 жовтня 2025 року приблизно о 14:45 за місцевим часом гелікоптер ВМС США MH-60R Sea Hawk, приписаний до групи "Бойові кішки" 73-ї ударної гелікоптерної ескадрильї, зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря під час виконання планових операцій з авіаносця USS Nimitz.

А о 15:15 винищувач F/A-18F Super Hornet, приписаний до групи "Бойові півні" 22-ї ударної винищувальної ескадрильї, також зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря під час виконання планових операцій з авіаносця Nimitz.

Повідомляється, що з вертольота врятували трьох членів екіпажу, з винищувача двоє членів екіпажу успішно катапультувалися і також були благополучно врятовані.

"Усі постраждалі перебувають у безпеці та перебувають у стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі розслідуються", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США планують вивести з експлуатації авіаносець USS Nimitz, який буде замінений у флоті новим кораблем класу Ford USS John F. Kennedy. Очікується, що поставлять його 2027 року.

Станом на зараз ВМС США планують вивести авіаносець "Німіц" з експлуатації в травні 2026 року. Однак автори не виключають, що з огляду на поточні події у світі, цю дату можуть змінити.

