Польща самостійно вироблятиме ракети Barracuda, модифіковані під свої потреби

Американські крилаті ракети планують виробляти у Польщі.

У Польщі планують налагодити виробництво американських крилатих ракет Barracuda 500. Про це пише портал Мілітарний.

Видання наводить інформацію від редактора тематичних видань Dziennik Zbrojny та Nowa Technika Wojskowa Томаша Дмитрука про те, що 27 жовтня планується підписати відповідну угоду між польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та американською Anduril. За угодою, у Польщі буде налагоджене виробництво модифікованої версії крилатої ракети Barracuda 500.

Видання нагадало, що Barracuda 500 — це не класична крилата ракета, а реактивний БПЛА. Він використовується, як носій різного типу бойового навантажень, розвідувальних засобів або засобів радіоелектронної боротьби. Вони встановлюються на борт перед початком місії залежно від типу завдання та ролі кожної Barracuda 500 у складі більшої групи.

"Версія Barracuda-500M з бойовою частиною — це фактично невелика крилата ракета з дальністю польоту понад 500 морських миль (понад 926 км) та корисним навантаженням понад 100 фунтів (приблизно 45 кг). Вона здатна здійснювати маневри з перевантаженням до 5 G і має час польоту понад 120 хвилин", - йдеться у статті.

На думку окремих експертів, Barracuda може розвивати швидкість до 926 км/год, залежно від режиму запуску та інших факторів.

Очікується, що виробнича вартість однієї серійної платформи становитиме не більше 150 000 доларів, що значно менше за класичні крилаті ракети.

Початково ці ракети розроблялися для повітряного запуску, однак у вересні 2025 року компанія-виробник Anduril провела випробування Barracuda-500 із запуском з наземної пускової установки.

Компанія зазначила, що випробування відбулися на початку року і є частиною ширшої внутрішньо фінансованої програми з доопрацювання можливостей Barracuda у версії для наземного базування.

Стартовий твердопаливний ракетний двигун виконаний у вигляді простого модульного комплекту, який кріпиться до хвостової частини ракети. Anduril розробили цей модуль так, щоб він був сумісний із різними двигунами, що можуть постачатися американськими виробниками або промисловими підприємствами країн-союзниць.

Автори додали, що Польща стане не першою країною, окрім США, яка налагодить у себе випуск цих ракет. У вересні повідомлялося, що Тайвань також працює в цьому напрямку. Тоді Національний інститут науки і технологій Чжуншань (NCSIST) повідомив, що шляхом передачі технологій планує масово виробляти на Тайвані цю ракету.

Нагадаємо, що ракети Barracuda від США може отримати і Україна. Військові можливості США, оцінюють експерти, дозволяють виготовляти багато ракет такого типу. Окрім того, вони прості у запуску та легко монтуються навіть на транспорті літаки.

У разі такої передачі це буде великою підтримкою для Сил оборони України. Однак наразі конкретної інформації про передачу цих ракет не надходило.

