Удар завдали пілоти Сил безпілотних систем.

Греблю Бєлгородського водосховища пошкодили дрони Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це у своєму телеграм повідомив командувач цього роду військ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, після українського удару рівень води у водосховищі впав на 100 см, що не є остаточним. Наслідки цього вже відчуваються нижче за течією: в бліндажах в районі села Графівка російським військовим стало "не затишно", каже "Мадяр".

"Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!", але, як видно з російської дорозвідки, дамба трохи попсута", - написав командувач Сил безпілотних систем.

Також опубліковано відео, на якому видно неконтрольоване скидання води через пошкоджений шлюз водосховища.

Удар по греблі Бєлгородського водосховища

Як писав УНІАН, раніше стало відомо про удар по греблі водосховища під Бєлгородом, після чого почалося неконтрольоване скидання води. Наслідком стало підняття води в річці Сіверський Донець нижче за течією.

Як кажуть військові аналітики, основний ефект цієї події відчують російські окупанти в районі Вовчанська Харківської області. Частину їхнії позицій затоплено, ще частина позицій опинилася відрізана від інших.

