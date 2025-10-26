Президент України додав, що йдуть розмови з партнерами щодо "Петріотів".

Президент України Володимир Зеленський в неділю, 26 жовтня повідомив, що Україна отримає додаткові винищувачі Mirage та ракети ППО. Деталями він поділився під час вечірнього звернення до народу, яке опубліковане в його Telegram-каналі.

За його словами, на цьому тижні вдалося наблизитися до необхідних рішень стосовно постачання певних видів зброї Україні.

"Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів "Міраж" для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це", - сказав президент України.

Він додав, що також розмовляв з канцлером Німеччини та іншими партнерами в Європі щодо "Петріотів". Зеленський поділився, що ще дві країни доєдналися до програми PURL, метою якої є закупівля зброї в США для потреб України.

"Є також нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для "Петріотів". Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями, ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї", - розповів Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається отримати перші шведські винищувачі Gripen вже наступного року. За його словами, очікується, що наша країна отримає загалом 150 літаків такого типу. Як зазначив Зеленський, літаки Gripen для України – це частина гарантій безпеки. Він додав, що такої масштабної угоди щодо бойової авіації ще не було, це, на його думку, історичне досягнення.

Також ми писали, що словацька компанія DefTech оголосила про те, що Збройні сили України прийняли на озброєння самохідні зенітні установки Wolf 25 AD і вже розгорнули їх. Перед початком поставок установки пройшли бойові випробування. Українські військові позитивно оцінили ці системи. Українські військові можуть використовувати ці установки для боротьби з дронами. Інформації стосовно того, скільки одиниць Wolf 25 AD було продано Україні, немає.

