Експерти зазначають, що "Буревісник" матиме номінальну дальність до 20 000 км, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США.

Сьогодні російський лідер Володимир Путін заявив про успішне випробування нової ядерної ракети "Буревісник" і підкреслив, що Росія тепер володіє ядерними силами "найвищого рівня" у світі. Однак, як пише Reuters, деякі західні експерти поставили під сумнів стратегічну цінність цієї ракети, заявивши, що вона не додасть можливостей, яких у Москви ще немає.

Ключові факти, які відомі про "Буревісник"

Ракета 9М730 "Буревісник" - це крилата ракета наземного базування, що летить низько, здатна нести не тільки ядерну боєголовку, а й ядерну енергетичну установку. У НАТО вона позначається як SSC-X-9 Skyfall. Як пише DailyMail, цю ракету ще називають "Літаючий Чорнобиль", оскільки через неекранований або частково екранований реактор вона викидає радіоактивні вихлопні гази.

Її ядерну силову установку спроєктовано так, щоб дозволити їй летіти набагато далі і довше, ніж традиційні турбореактивні або турбовентиляторні двигуни, які обмежені запасом палива. Це дозволило б "Буревіснику" "зависати" в повітрі протягом тривалого часу, перш ніж вразити ціль. Раніше некомерційна безпекова організація Nuclear Threat Initiative заявила, що ракета потенційно може залишатися в повітрі протягом кількох днів.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, "Буревісник" матиме номінальну дальність до 20 000 км, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США.

При цьому стверджується, що передбачувана висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів, що значно менше, ніж у крилатих ракет зі звичайним двигуном, що ускладнює її виявлення радарами ППО.

Водночас деякі західні експерти стверджують, що дозвукова швидкість "Буревісника" зробить його помітним, і що довше він перебуватиме в польоті, то вразливішим він ставатиме. У відповідь на це російський військовий експерт Олексій Леонков 2019 року написав, що роль "Буревісників" полягатиме у знищенні "залишків" ворожих командних пунктів, військових баз, заводів і електростанцій після того, як Росія вже запустить міжконтинентальні балістичні ракети, на той момент системи ППО противника вже не зможуть їх зупинити.

Проблеми "Буревісника"

За словами західних експертів, численні випробування "Буревісника" найчастіше закінчувалися невдачами. У 2019 році щонайменше п'ять російських фахівців-атомників загинули внаслідок вибуху і викиду радіації під час експерименту в Білому морі, що, на думку американської розвідки, було пов'язано з випробуванням "Буревісника".

У жовтні 2023 року Путін оголосив про успішне випробування ракети.

У 2024 році двоє американських дослідників заявили, що визначили ймовірне місце розміщення ракети поруч зі сховищем ядерних боєголовок під назвою "Вологда-20" або "Чебсара". Це місце розташоване за 475 км на північ від Москви.

Путін оголосив про успішне випробування "Буревісника"

Генерал-майор Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії, повідомив Путіну, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин. Він додав, що ракета працює на ядерній енергії, здатна подолати будь-яку протиракетну оборону і має необмежену дальність польоту.

Путін підкреслив, що це "унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає". Він також доручив вивчити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї у збройних силах.

