За словами Бессента, Дмитрієв бреше про стан російської економіки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв є російським пропагандистом. В інтерв'ю CBS News він підкреслив, що головний парламентер російського диктатора Володимира Путіна бреше про вплив американських санкцій на економіку РФ.

Ведуча Маргарет Бреннан попросила Бессента прокоментувати заяву Дмитрієва про те, що американські санкції нібито "ніяк не вплинуть на російську економіку". Міністр фінансів США запевнив, що Москва одразу ж відчує наслідки.

"Можу сказати, що Індія вже повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися. І, Маргарет, ви дійсно збираєтеся публікувати те, що говорить російський пропагандист? Що ще він може сказати? Що все буде жахливо і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?", - сказав Бессент.

Міністр фінансів США додав, що зростання російської економіки під час повномасштабної війни проти України практично нульове. За його словами, рівень інфляції перевищує 20%.

"Усе, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити її прибуток", - наголосив Бессент.

Міністр фінансів США поділився, що доходи РФ від експорту нафти впали на 20% у річному обчисленні. За його словами, цей показник може збільшитися ще на 20% або навіть 30%.

Як Кремль намагається використати візит Дмитрієва до США у своїх інтересах

Нагадаємо, що 24 жовтня голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв прибув до США. Він дав кілька інтерв'ю американським ЗМІ, заявляючи про те, що західні санкції нібито не завдавали серйозної шкоди російській економіці.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль хоче використати візит Дмитрієва до США для поширення пропаганди в американському інформаційному просторі. Проте його відправка в Штати доводить те, що Росія стривожена наслідками американської політики щодо Москви.

