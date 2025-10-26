Онлайн RV There Yet? досяг уже 100 тисяч одночасних гравців.

У Steam вистрілила кооперативна гра RV There Yet?, у якій четверо друзів намагаються довезти свій будинок на колесах додому після поїздки. Ви керуєте старим будинком на колесах, пробираючись через дику місцевість, уникаєте поломок і намагаєтеся не померти з голоду.

Один гравець сидить за кермом, інші займаються тим, щоб автомобіль не зав'яз у багнюці, їм доведеться прокладати мости, чіпляти лебідки та рятувати транспорт з усіх можливих колотнеч. Коли все спокійно, герої розслабляються всередині, курять, п'ють і відпочивають.

Що особливо дивно, розробка RV There Yet? почалася всього кілька місяців тому, як невеликий проєкт на геймджемі. Але гра вмить увірвалася в топи й у неї вже 100 тисяч гравців онлайн і стабільно зростаючий рейтинг у Steam.

Розробники з Nuggets Entertainment кажуть, що навіть не стали випускати її в ранньому доступі, тому що гра і так готова: "Ми просто хотіли зробити веселу пригоду, і здається, вийшло".

Раніше ми розповідали, що інді-хіт Peak укотре побив власний рекорд за одночасним онлайном. 17 серпня онлайн гри перевищив 170 тисяч осіб.

