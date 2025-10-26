Самців дельфінів помітили в 'перуках' з морських губок: науковці назвали причину

Міжнародний союз охорони природи класифікує горбатих дельфінів як уразливий вид.

Науковці помітили дещо дивне в поведінці горбатих дельфінів. В Австралії деякі самці одягали на свої голови "перуки" з морських губок, пише IFLScience.

Зазначається, що дослідники з Департаменту біорізноманіття, охорони природи та пам'яток Західної Австралії помітили, що самці австралійських горбатих дельфінів біля північного узбережжя штату плавали з морськими губками на головах.

"Губки були різної форми і розміру, різного кольору, але всі вони, схоже, перебувають в одній конкретній ділянці", - розповіла в коментарі ABC Australia старший науковий співробітник Департаменту біорізноманіття, охорони природи та визначних пам'яток Західної Австралії Холлі Раудіно.

Можна припустити, що губки опинилися на головах дельфінів випадково, просто потрапивши туди з океанського сміття. Проте вчені впевнені, що самці роблять це навмисно.

"Попри те, що вони схожі на баристерів (адвокати вищої ланки у Великій Британії та країнах Співдружності з характерними перуками на головах - УНІАН), ці австралійські горбаті дельфіни не готуються до суду, вони носять перуки з морських губок, щоб справити враження на самок. Самці горбатих дельфінів носять морські губки на головах як подарунок, щоб "залицятися" до самок, це схоже на подарунок у вигляді букета квітів", - ідеться в заяві Департаменту біорізноманіття, охорони природи та пам'яток Західної Австралії.

У виданні зазначили, що горбаті дельфіни були офіційно визнані окремим видом тільки 2014 року. Наразі Міжнародний союз охорони природи класифікує їх як вразливий вид, що налічує менше ніж 10 000 дорослих особин.

Дельфіни можуть розмовляти самі з собою

Раніше вчені випадково помітили, як самотній дельфін-афаліна в Балтійському морі розмовляє сам із собою. Це соціальні тварини, які зазвичай живуть у зграях. Проте, у вересні 2019 року самотній дельфін з'явився на південь від острова Фюнен, Данія.

Дослідники встановили підводні записувальні пристрої, щоб подивитися, як присутність самотнього дельфіна вплине на морських свиней. Одного разу вони почули, як багато звуків видає самотній дельфін.

За 69 днів із 8 грудня 2022 року до 14 лютого 2023 року вчені зафіксували 10 833 звуки, зокрема кілька, зазвичай пов'язаних зі спілкуванням.

