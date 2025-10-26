Такі атаки знизять можливості ворога.

Дрони 422-го батальйону безпілотних систем ЗСУ атакували енергетичну інфраструктуру окупованих Бердянська та Мелітополя, яку противник використовував у своїх цілях. Відео ураження опублікувала пресслужба підрозділу.

Військові розповіли, що попри те, що ці удари призведуть до відключення світла у будинках на тимчасово окупованих територіях, вони знизять можливості армії РФ.

Як пише "Мілітарний", у першу чергу йдеться про знеструмлення російських казарм, перебої у роботі штабів, радіолокаційних постів та інших критично важливих елементів окупаційної інфраструктури.

Відео дня

"Варто зауважити, що ворог намагається активно використовувати захоплену інфраструктуру для розвитку власних спроможностей на різних напрямках. Це стосується не лише шкіл, але й територій, де розгортаються полігони, командні пункти та створюються тимчасові казарми для особового складу", - нагадали у матеріалі.

Атаки на російські військові обʼєкти - останні новини

Як писав УНІАН, у Криму "Примари" розбили російський десантний катер та три РЛС. Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"; РЛС П-18 "Тєрєк"; РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та десантний катер "БК-16".

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - розповіли у пресслужбі української розвідки.

Водночас колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк наголосив, що величезна територія Росії вже не є її перевагою у сучасній війні. Це повʼязано з тим, що країні доводиться витрачати все більше ресурсів на протиповітряну оборону, аби зупиняти глибинні удари.

"Можливості для ударів по нових цілях. Ось у чому виклик. Росія також стикається зі своїми проблемами. Колись велетенська територія була її перевагою, бо загарбники не могли впоратися з її масштабом. У сучасній війні ця територія вже не дає тієї самої переваги", - пояснив Кларк.

