Президент України запевнив, що державне замовлення на ракети до кінця року вдасться виконати.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що були певні проблеми на виробництві ракет "Фламінго", але він в ексклюзивній телефонній розмові з телеведучою ТСН Аллою Мазур запевнив, що державне замовлення до кінця цього року буде повністю виконане.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінасуванням від партнерів, яку вирішують", - поділився Зеленський з ведучою.

Водночас, президент України додав, що держзамовлення буде виконано до кінця грудня, країні вдалося знайти власні ресурси для проплати. Тому Сили оборони України будуть мати певну кількість ракет, яку не розголошують.

Мазур також процитувала слова Зеленського, що всі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали.

Виробництво ракет в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Чехії менш ніж за 48 годин громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала необхідну суму на виробництво української ракети "Фламінго". Організатор ініціативи Мартін Ондрачек розповів, що волонтери розраховували зібрати кошти за тиждень, а не за 48 годин, що перевершило всі їхні очікування. Ондрачек вже повідомив, що розпочне новий раунд переговорів з виробником щодо подальшої співпраці. Він додав, що є угода, яка, можливо, стане досить великим сюрпризом для людей, які долучилися до створення ракети.

Також ми писали, що народний депутат України, голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що ракета "Фламінго" - це не єдина українська розробка, яка може атакувати цілі на відстані понад 1000 км. Чернєв поділився, що Україна має багато різних ракет, які літають на різні відстані: "Паляниця","Пекло", "Нептун" тощо. Він сподівається, що успішно пройде випробування й балістична ракета "Сапсан". Чернєв додав, що в України є різні розробки, які призначені для різних цілей і мають свою специфіку.

